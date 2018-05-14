«Левада-центр»: Более половины россиян признали международную изоляцию

В России число людей, признавших, что страна находится в международной изоляции, достигло исторического максимума — 56%, со ссылкой на опрос «Левада-центра» пишут «Ведомости».

Число россиян, обеспокоенных сложившейся ситуацией на мировой арене, также выросло до 37% опрошенных.

Отмечается, что отношение россиян к Западу заметно ухудшилось: в этом году число респондентов, считающих необходимым укреплять отношения с США и странами Евросоюза, снизилось с 66 до 54%. Социологи уточнили, что около 40% опрошенных ответили, что в России страны Запада воспринимают без особых чувств. Согласно данным Левада-центра за март 2018 года, к США и ЕС более половины респондентов относятся «плохо» (56% и 53% соответственно).

По мнению опрошенных, на Западе к России относятся с презрением (16%), тревогой (21%) и страхом (25%).

Ранее Financial Times опубликовал текст речи гендиректора британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркера, с которой он собирается выступить перед европейскими коллегами. Он предупредил, что Россия рискует оказаться «ещё более изолированным изгоем».