Левада-центр: Более 85% россиян заявили о нежелании участвовать в акциях протеста

86% россиян заявили об отсутствии желания участвовать в каких-либо протестных акциях, со ссылкой на данные нового опроса «Левада-центра» пишет РБК.

Согласно данным опроса, 75% считают протесты в России в связи с падением уровня жизни или ради защиты собственных прав маловероятными. 17% полагают, что подобные акции возможны. В декабре этот показатель составлял 70 и 23% соответственно.

Участвовать в митингах социального характера готовы только 8% респондентов, а 86% заявили, что, скорее всего, участие в подобных протестных акциях принимать не хотят (в декабре 2017-го — 13% и 81% респондентов соответственно). 80% опрошенных сочли протестные акции с политическими требованиями маловероятными, в то время как 12% назвали их вполне возможными. 88% от участия в них отказались бы, а 6% — согласились. 88% респондентов не замечали в своих городах протестных акций в последние 3–4 месяца. Четыре процента сообщили, что узнали об этих акциях из местных СМИ, а 1% — о том, что сами были на этих митингах.

В июне 2017 года, согласно опросу «Левада-центра», 28% участников называли протесты против падения уровня жизни вполне возможными, а готовность участвовать в них выразили 15% респондентов. Для политических акций эти показатели были равны 23 и 12% соответственно.

«Опросы говорят скорее о том, что люди не видят никаких протестов, а локальные акции для большинства остаются просто незамеченными», — заявил РБК социолог Денис Волков.

Он назвал настроения в российском обществе в данный момент «скорее спокойными», а рейтинг президента — довольно высоким. Эксперт добавил, что в случае возникновения проблем «люди, скорее, ищут правды у власти и не выдвигают каких-либо политических требований».