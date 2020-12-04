Летом 2021 года улица Газетная в Нижнем Тагиле станет двухсторонней

В мэрии Нижнего Тагила сегодня обсудили ремонт улицы Карла Маркса, который запланирован на лето 2021 года. На время дорожных работ, чтобы избежать транспортного коллапса в центре города, чиновники планируют открыть двухстороннее движение по улице Газетной, сообщает «Тагильский рабочий».

Улицу Карла Маркса приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строителям предстоит заменить около двух километров дорожного полотна, а также теплосети на одном из участков. В мэрии обещают не оставлять жителей соседних домов без горячей воды — она пойдёт по резервной ветке.

К работам дорожники планируют приступить в июне. Начнут с перекрёстка Карла-Маркса — Октябрьской Революции. Сетевики зайдут на объект в середине мая, после окончания отопительного сезона. К 15 октября дорога должна быть сдана в эксплуатацию, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.