Летевший из Омска в Москву самолёт совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за смерти пассажира

Самолёт, выполнявший рейс из Омска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Приехавшие на вызов врачи констатировали его смерть.

«Рейс S7-2564 Омск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. По прилёте в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира. С пассажирами рейса работают представители авиаперевозчика», — рассказали в пресс-службе аэропорта.