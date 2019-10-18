Лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы за незаконный спил деревьев под Нижним Тагилом

В Кушве местного жителя отправили под суд. Как рассказали в прокуратуре, мужчина вырубил 252 куб. м., нанеся лесному фонду ущерб на сумму свыше 3,6 млн рублей. По версии следствия, это произошло ещё в январе 2017 года. Подозреваемого обвиняют в незаконной рубке лесных насаждения, в особо крупном размере. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

«Следует отметить, что в целях возмещения причиненного лесному фонду ущерба в ходе предварительного следствия удалось добиться наложения ареста на имущество обвиняемого на сумму свыше 3,3 млн. рублей, в том числе на жилой дом, земельный участок и 14 автомобилей», — рассказали в Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре.