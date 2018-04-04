Lenovo закрывает мобильное подразделение в России и СНГ из-за резкого падения продаж

Компания Lenovo расформирует подразделение, занимавшееся продажами смартфонов в России и СНГ, пишут «Ведомости».

По данным издания, за 2017 год смартфоны Lenovo выпали из пятёрки самых продаваемых, а доля компании на российском рынке снизилась с 5,7% до менее 2%. Смартфоны под брендом Motorola, принадлежащим Lenovo, также продавались хуже других «китайцев», но стоили по 30–40 тысяч рублей.

Информацию о расформировании подтвердил глава подразделения Алексей Клочков, объявивший об уходе из компании. По словам Клочкова, за продажи в России теперь будет отвечать подразделение развивающихся рынков.