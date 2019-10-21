Ленинский суд признал незаконным решение думы Нижнего Тагила о сохранении мандатов Лисиной и двум её коллегам-депутатам

Нижнетагильская гордума проиграла суд, где рассматривался вопрос лишения депутатских полномочий Марии Лисиной, Романа Гореленко и Игоря Темнова, которые допустили ошибки в декларациях о доходах и имуществе за 2018 год. Судебное заседание состоялось сегодня, 21 октября. По его итогам судья Анастасия Глотова признала решение гордумы о сохранении тремя депутатами полномочий незаконным.

В этом году Лисина, Гореленко и Темнов предоставили информацию не обо всех счетах в банках (собственных и супругов), чем нарушили антикоррупционное законодательство. Прокуратура Ленинского района потребовала лишить народных избранников мандатов. Но на заседании НТГД в июле депутаты решили простить своим коллегам допущенные «несущественные» нарушения и не стали лишать их полномочий, ограничились лишь вынесением предостережений. Сотрудники надзорного ведомства с позицией думы не согласились и направили в Ленинский районный суд административный иск о признании решения коллегиального органа незаконным. При этом рассматривать дело решили на примере Марии Лисиной, которая допустила нарушения в декларациях уже второй раз. Роману Гореленко и Игорю Темнову не пришлось являться в суд.

Мария Лисина в 2018 году заработала полмиллиона рублей. После проверки достоверности и полноты деклараций выяснилось, что она не указала один свой счёт в банке и четыре счёта в кредитных организациях, оформленных на её супруга. Все счета были нулевые, то есть, на них нет никаких денежных средств. Похожие нарушения допустили Игорь Темнов и Роман Гореленко: они не указали все счета жён в банках.

«Мой счёт не был указан, так как он был закрыт 2 января. В конце января, когда я пришла за получением данных по счетам, в банке мне не смогли его показать, счёт был закрыт. Что касается моего супруга, те данные, которые он мне дал, я и указала в декларации. Те счета, которые были выявлены прокуратурой, были открыты на него, как выяснилось, ещё до нашего брака. Я о них не знала», – отметила Мария Лисина.

Судью Анастасию Глотову доводы депутата не убедили, и она встала на сторону прокуратуры. В ближайшее время городская дума снова должна рассмотреть вопрос о лишении мандатов трёх депутатов.