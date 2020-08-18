Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил в колонию руководителей компании-застройщика дома на Фотеево

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор супругам Александру и Ларисе Ножкиным — руководителям компании ООО «Ист-сервис», занимавшейся застройкой дома на Фотеево. Они были признаны виновными в мошенничестве с жильём дольщиков и приговорены к реальным срокам заключения.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, на суде удалось доказать вину Ножкиных в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 165 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

«Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Александру Ножкину наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы, Ларисе Ножкиной — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в ведомстве.

Напомним, компания с 2013 года занималась строительством дома по адресу улица Удовенко, 6. По данным следствия, изначально работы по возведению многоквартирного жилого дома выполняла другая фирма, но в 2009 году строительство пришлось приостановить в связи с отсутствием финансирования со стороны инвестора ИПК «Фотеево». После того как ООО «Ист-сервис» получило полномочия застройщика, компания была обязана заключить договоры долевого участия в строительстве с пайщиками, вышедшими из ИПК.

Ножкины подготовили эскизный проект дома, который предусматривал внесение изменений в проект от 2007 года: они увеличили количество квартир за счёт уменьшения их площади. Дом был введён в эксплуатацию в августе 2017 года. В результате изменения проекта у ранее проданных квартир по договорам долевого участия поменялись характеристики. В одном случае изменилась этажность и площадь квартиры, в другом жилые помещения оказались раздроблены. Помимо этого, предприниматели нашли покупателей на уже проданные в рамках ранее заключённых договоров долевого участия квартиры и заключили с ними новые договоры купли-продажи.

От их действий пострадали четверо тагильчан. Общий ущерб от мошеннических действий был оценён в сумму свыше 6,7 млн рублей.