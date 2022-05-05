Ленинградский проспект в Нижнем Тагиле частично перекроют до конца июня 

В Нижнем Тагиле с 11 мая на различных участках Ленинградского проспекта будет перекрыто автомобильное движение в связи с ремонтом теплотрассы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Движение будет закрыто с 11 по 16 мая от улицы Володарского до проспекта Дзержинского. А до 25 июня — от улицы Чайковского до улицы Зари. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации, ремонтные работы будет проводить компания «Горэнерго-НТ». Работы разделены на 10 этапов, специалисты заменят разные участки теплотрассы.

Реконструкция подземных коммуникаций на Ленинградском проспекте проходит перед началом ремонта дорожного полотна по нацпроекту БКД. В мэрии отметили, что коммунальщики постараются создать минимум неудобств жителям, не станут перекрывать улицу полностью, а работы будут проводиться по полосам движения.