Легендарный директор Нижнетагильского музея-заповедника Иван Семёнов отметил 95-летний юбилей

Почётный гражданин города, заслуженный работник культуры легендарный директор Нижнетагильского музея-заповедника Иван Григорьевич Семёнов несколько дней назад отметил 95-летний юбилей.

Именно при нём музей-заповедник «Горнозаводской Урал» стал большим уникальным комплексом, включающим в себя 10 объектов. Иван Григорьевич лично курировал самые масштабные проекты, музеефикация старого Демидовского завода — самый большой из них. На базе первого в России музея-завода неоднократно проводились российские и международные научно-практические конференции по вопросам изучения и сохранения индустриального наследия. Тогда о тагильских музеях узнали за границей.

Предложение возглавить краеведческий музей Иван Семёнов получил в 1986 году. Ранее он работал в органах госбезопасности и директором в школе.

Иван Семёнов, несмотря на почтенный возраст, полон творческих идей. В 2018 году в свет вышла книга «Тагил достопримечательный», рассказывающая о достопримечательностях и архитектуре города. В 2019 году был презентован новый труд Ивана Григорьевича «Меховицы — моя малая Родина». На юбилее Иван Григорьевич обозначил новую для себя задачу, выразив надежду на развитие проекта индустриально-ландшафтного парка в Нижнем Тагиле.