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03 Фев 2017 14:53 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Легендарная школа №32 празднует 80-летний юбилей. На торжественный вечер в Нижний Тагил едут два депутата Заксобрания

Нижнетагильская школа № 32 с углублённым изучением отдельных предметов празднует сегодня 80-летний юбилей. Торжественные мероприятия начнутся в половине пятого вечера во Дворце культуры НТМК. Поздравить бывших и действующих педагогов, выпускников и учеников школы собираются депутаты Заксобрания Свердловской области Владимир Радаев и Вячеслав Погудин.

«Школа с большими традициями, знаковая. У неё много известных выпускников как в России, так и за границей – в Германии, Америке, даже, если не ошибаюсь, в Австралии. Это единственная школа в городе, где дети изучают сразу три иностранных языка: английский, немецкий и французский. Хочется отметить, что новый толчок 32-й школе дала её новый директор Галина Масликова. Я и [председатель комитета по соцполитике Заксобрания] Вячеслав Погудин обязательно сегодня приедем в ДК НТМК поздравлять»,  сказал АН «Между строк» председатель совета школы, депутат областного парламента Владимир Радаев.

По словам народного избранника, последние годы остро стоит вопрос о дальнейшем существовании школы. Здание требует капремонта, но проводить его бессмысленно, так как по современным нормам на имеющемся в распоряжении школы земельном участке нельзя обучать более 200 учеников. Сейчас в 32-й учатся 745 человек.

«Эта тема не снята с обсуждения. В прошлом году за счёт “депутатских миллионов” мы обновили фасад школы, но главная проблема – деревянные перекрытия, хотя здание, по последним обследованиям, находится в нормальном состоянии. Было предложение построить для школы новое здание на Гальянке, но будет ли это 32-я школа – неизвестно»,  говорит депутат.

Официальным годом открытия школы № 32 считается 1936 год. Золотой век «гвардейской школы», как и само это неофициальное название, связан с именем Василия Агеносова. Пришедший в учебное заведение в 1957 году на пост директора, Василий Георгиевич добился для неё нового статуса – «школа с преподаванием ряда предметов на немецком языке». Агеносов проработал директором почти 30 лет, но и после выхода на пенсию трудился в родной школе учителем математики. Традиции школы продолжила на посту директора Галина Каничева, а после её отъезда на ПМЖ в Германию – Юрий Никитин. Более 20 лет школа № 32 сотрудничала в рамках межшкольного обмена с гамбургской школой Poppenbüttler Stieg при содействии Гёте-института. Последние 10 лет школу возглавляет Галина Масликова, при которой ученики школы начали изучать третий иностранный язык – французский. С 2009 года ученики школы могут получить международный диплом по немецкому языку DSD. С прошлого года в школе начал работать Центр международного тестирования иноязычной подготовки.

Среди выпускников школы множество известных учёных, деятелей культуры, чиновников, бизнесменов. В 2014 году на фасаде школы установили мемориальную табличку известному поэту и барду Булату Окуджаве, который учился здесь в 1936-1937 годах.

Агентство новостей «Между строк»

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