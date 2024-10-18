Ледовый городок в Нижнем Тагиле в этом году построят по мотивам сказки Корнея Чуковского «Айболит»

В Нижнем Тагиле готовятся к созданию ледового городка, который будет оформлен по мотивам сказки Корнея Чуковского «Айболит». Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своём аккаунте в соцсети. Произведению в 2024 году исполняется 100 лет. Автор идеи и скульптор Эдуард Пономаренко представил проект, включающий в себя множество интересных элементов, таких как остров Бармалея, слон в натуральную величину, пальмы, крокодил, бегемот и другие персонажи сказки. Также будут построены лабиринт из волн и скульптуры дельфинов.

«Персонажи Корнея Чуковского хорошо знакомы всем. Думаю, что необычный городок особенно понравится детям», — поделился Владислав Пинаев.

Напомним, что в прошлом году темой ледового городка стал русский алфавит. Идею посвятить ледовый городок Фестивалю грамотности поддержал мэр. Площадь украшали фигуры сказочных персонажей с буквами, на которые начинаются их имена. Ледовый городок со скульптурами Незнайки, паровозика из Ромашково, ёжика, енота, змеи, аиста, дельфинов, филина, носорога, а также ледяной буквы Ъ открылся в прошлом году 28 декабря.