«Лечили "Супрастином" и "Глицином"»: в Твери врач умерла от инфаркта после трёх неверных диагнозов от собственных коллег

Врач-педиатр горбольницы № 6 Твери умерла после того, как её коллеги не смогли трижды поставить верный диагноз и отказали в госпитализации, пишет «МБХ Медиа».

Вечером 30 октября педиатр Нина Азизова почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, жалуясь на боли в области сердца. Бригада привезла её в Тверскую городскую больницу № 6, где сама Азизова проработала последние 19 лет. Однако коллеги ей не оказали медицинской помощи — в приёмном покое Азизову никто даже не осмотрел. Когда через час приехавшая дочь попросила помощи у кардиолога, тот ей ответил: «Я не знаю, что с вашей матерью». Ей отказали в госпитализации, посоветовав пить противоаллергический препарат «Супрастин».

По дороге домой состояние педиатра лишь ухудшилось, она даже не смогла сама подняться в свою квартиру. Родственники снова вызвали «скорую», приехавшая бригада выписала Азизовой «Глицин» и снова отказала в госпитализации. В третий раз прибывшая бригада скорой констатировала смерть — женщина умерла от инфаркта.

Дочь умершей написала заявление в полицию на действия врачей, его переправили в СКР по Тверской области, тот начал проверку. Районная прокуратура отказалась разбираться в ситуации, посоветовав девушке обратиться в Минздрав. Уголовное дело не возбуждено.