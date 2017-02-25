ЛДПР предложила перенести Единый день голосования с сентября на апрель

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект о переносе Единого дня голосования с сентября на апрель. Вместо воскресенья выборы предлагается проводить в среду. Документ размещён на сайте Госдумы, пишет «Медуза».

В частности, выборы депутатов Госдумы следующего, восьмого созыва, авторы законопроекта предлагают провести «во вторую среду апреля 2021 года».

Перенос Единого дня голосования с выходного дня на будний, говорится в пояснительной записке, позволит «обеспечить большую эффективность избирательного процесса как с точки зрения проведения самой процедуры выборов, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения избирательной активности граждан».

Авторы законопроекта указывают, что перенос Единого дня голосования сможет повысить явку, являющуюся «одним из основных показателей, характеризующих отношение граждан к избирательному процессу».

Проведение парламентских выборов в сентябре, говорится в пояснительной записке, показало более низкую избирательную активность граждан, «что обусловлено периодом отпусков и полевых работ».

Напомним, единый день голосования был введён в России в 2004 году на выборах регионального и местного уровня. Проводить голосование можно было во второе воскресенье марта или второе воскресенье октября. Также допускалось проведение голосования совместно с выборами в Госдуму в декабре.

Позже, в 2012 году, был принят закон, разрешающий проводить Единый день голосования лишь раз в год — во второе воскресенье сентября. Законопроект был подготовлен депутатами от ЛДПР.

В 2016 году выборы депутатов Госдумы были перенесены с декабря, когда истекал срок полномочий нижней палаты парламента предыдущего созыва, на Единый день голосования в сентябре.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ФедералПресс