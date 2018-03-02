ЛДПР предложила изменить требования к кандидатам в президенты

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект изменений в закон «О выборах президента Российской Федерации», ужесточающих требования к кандидатам на пост главы государства, пишет РБК.

Лидер фракции Владимир Жириновский и вице-спикер Думы от ЛДПР Игорь Ледебев предлагают добавить к существующим требованиям пункты, связанные с проверкой прохождения обязательной военной службы.

«Непрохождение военной службы по призыву при отсутствии на то законных оснований не согласуется со статусом верховного главнокомандующего Вооружёнными силами», — подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, документ обязывает претендентов предъявить справку о состоянии здоровья и проверку на доступ к гостайне.

В настоящее время к кандидатам предъявляются возрастные ограничения (не моложе 35 лет) и ценз оседлости: желающий занять должность главы государства обязан быть гражданином России и прожить в стране не менее 10 лет.