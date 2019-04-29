Электропоезд «Ласточка», курсирующий между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, продлят до Верхней Салды. Такое решение было принято сегодня на совещании в правительстве области по развитию проекта особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», пишет Znak.com. Как сообщает пресс-служба ОЭЗ, пассажиропоток на этом направлении может составить до 700 человек в сутки. Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов пояснил, что площадка ОЭЗ уже эксплуатируется, поэтому «необходимо, чтобы люди могли оперативно перемещаться в Нижний Тагил и Екатеринбург».

Также на заседании обсуждали вопрос о строительстве железнодорожной ветки вдоль территории ОЭЗ. Стоимость проекта составит около 1,8 млрд рублей. На сегодняшний день получены положительные заключения госэкспертизы на проектную документацию и подтверждена достоверность сметной стоимости строительства. При этом в «РЖД» подтвердили возможность реализации проекта за счёт собственных средств на принципах концессии. Подписание соглашения между областными властями и РЖД намечено на сентябрь 2019 года.