«Ласточка» вновь начала курсировать между Нижним Тагилом и Екатеринбургом 

Пригородные поезда Свердловской железной дороги с 18 мая вернулись к прежнему графику курсирования. Все электрички, отменённые в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и снижением пассажиропотока, снова начнут перевозить пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании, с 18 мая начинают курсировать: электропоезд «Ласточка» № 7084/7085 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пассажирский, «Ласточка» № 7061/7060, № 7063/7066, № 7068 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский, поезд № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил.

Кроме того, с 20 мая будет увеличено количество вагонов в ряде поездов на Егоршинском, Серовском, Тавдинском направлениях, где ранее была уменьшена составность. С 30 мая назначается «летний» пригородный поезд № 6591/6594 сообщением Дружинино — Михайловский завод — Дружинино (по выходным и праздничным дням).

А с 1 июня вновь начнёт курсировать электропоезд № 6037/6038, 6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский.

Как отмечают в компании, в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех пригородных поездах ежедневно, при каждом прибытии на станцию проводится дезинфекция контактных поверхностей: сидений, поручней, ручек, подоконников и оконных рам, санузлов. Полная дезинфекция вагонов проводится во время технического обслуживания поездов и во время текущего ремонта.

Подробную информацию о движении поездов можно получить в железнодорожных пригородных кассах, мобильном приложении «Пригород» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России).

Добавим, что накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 19 мая ввёл ряд послаблений в режим самоизоляции в регионе. Так, будет возобновлён плановый приём пациентов во всех государственных и муниципальных больницах. Приём пациентов возобновят частные клиники, косметологии. Разрешены прогулки в парках и занятия спортом на улице. Но большинство ограничительных мер сохраняется до 25 мая: необходимо соблюдать масочный режим, а людям старше 65 лет — обязательную изоляцию.