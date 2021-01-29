Куйвашев заявил о смягчении коронавирусных ограничений в Свердловской области

В ближайшее время в Свердловской области смягчат ограничения для фанатов на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. Болельщики смогут занимать половину трибун, а не треть, как было раньше. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев заявил в своём Instagram.

«В Свердловской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. Как я писал неделю назад, становится возможным постепенное возвращение к прежнему ритму жизни. Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику», — написал Куйвашев.

Кроме того, к работе возвращаются учреждения дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности. Напомним, с 1 февраля в Нижнем Тагиле возобновляются занятия в кружках и секциях, тоже с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Однако Куйвашев пока оставил в силе ограничения для жителей региона старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Также пока не изменится график работы для заведений общепита — до 15 февраля они будут открыты до 23:00.