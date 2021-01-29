С 1 февраля в Нижнем Тагиле возобновляется работа всех учреждений дополнительного образования

С 1 февраля 2021 года возобновляется работа всех учреждений дополнительного образования Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе городской мэрии. Занятия в кружках и секциях будут проходить в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, уточнили в администрации.

Напомним, сегодня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков приказал вузам, подведомственным его министерству, возобновить с 8 февраля очное обучение студентов. В каждом регионе переход от онлайн-обучения будет производиться по согласованию с Роспотребнадзором. В Нижнем Тагиле средние и высшие учебные учреждения начнут вводить так называемое смешанное обучение с 1 февраля.

Как пояснили АН «Между строк» в двух городских вузах, смешанная форма обучения подразумевает живые встречи студентов и педагогов на семинарах, лабораторных и практических занятиях по разным предметам. Лекции, рассчитанные на большое количество слушателей, пока останутся в онлайне.