Куйвашев в Instagram анонсировал строительство пяти крупных объектов к Универсиаде-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал о том, что планируется построить в Екатеринбурге, если город получит право на проведение Универсиады в 2023 году.

По словам главы региона, в городе будут построены Арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр, Дворец водных видов спорта, а также современная деревня Универсиады. После Универсиады здания деревни будут переданы Уральскому федеральному университету. Кроме того, в городе собираются построить новые транспортные узлы и развязки.

Накануне на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) было объявлено, что Екатеринбург станет претендовать на проведение Всемирной универсиады 2023 года. В случае успеха заявки Екатеринбург примет 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов. На подготовку к Универсиаде планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей, большая часть из которых должна поступить из федерального бюджета. Окончательное решение о том, где пройдёт Универсиада в 2023 году, будет принято в июле 2019 года.

В минувшие выходные президент России Владимир Путин на встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Красноярске заявил, что Екатеринбург может «ярко и красиво» провести Универсиаду.