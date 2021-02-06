Куйвашев: рост тарифов за отопление вызван сильными холодами в Свердловской области

Жители Нижнего Тагила жалуются на рост тарифов за отопление в первые месяцы зимы. При этом, по словам тагильчан, в квартирах было холодно, и батареи почти не грели.

«Начинаются холода - батареи горячие, а толку нет никакого - холодно. А как погода минус 5 — минус 10, так батареи у нас еле живые. И за что мы только платим им? Приходят квитанции от ЖЭУ ну просто с нереальными суммами — по 6000 тысяч», — пишут тагильчане в соцсетях.

«Сейчас на улице минус 5 и плюс 1, так конечно тепло. А в январе мы с обогревателем жили, ноги мёрзли даже в носках, хотя меньше платить не стали, только наоборот», — добавляют местные жители.

С подобным вопросом к губернатору Свердловской области обратился житель села Быньги, который пожаловался на рост тарифов на отопление до 160%.

«Обычно, приносили 2 500 рублей (100%), а в январе принесли 4000 рублей (160%). А зарплата у меня – МРОТ», — написал уралец.

Губернатор региона Евгений Куйвашев объяснил это тем, что во время сильных холодов на Урале, энергетики повышали температуру теплоносителя.