Куйвашев пояснил, когда в Свердловской области закончится режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram пояснил, при каких условиях в регионе будут сняты ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

«Рекомендательная самоизоляция в случае с новой коронавирусной инфекцией, судя по мировому опыту, вводится, когда количество заражений удваивается каждые 3–5 дней или когда рост заражений превосходит возможности системы здравоохранения. Отказываться от режима самоизоляции рекомендуют только в случае, когда количество новых случаев снижается в течение 14 дней, то есть в течение одного инкубационного периода. Кроме того, к этому времени у региона должны быть возможности протестировать каждого, кто обращается в больницу с симптомами COVID-19 », — написал глава региона.

Он также добавил, что некоторые ограничительные меры могут быть сохранены и на более продолжительный период времени.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».