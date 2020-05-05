Куйвашев: После майских праздников режим самоизоляции в Свердловской области будет продлён

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что по окончании майских праздников режим самоизоляции для жителей региона будет продлён как минимум на неделю.

«Первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим, к каким результатам это привело. И уже после этого можно будет принимать решения о поэтапном, хотелось бы это подчеркнуть, поэтапном снятии ограничительных мер. Поверьте, сделаю это сразу, как только позволит эпидемиологическая ситуация», — написал глава региона, отвечая на просьбу подписчика разрешить свердловчанам работать и открыть поликлиники, «чтобы люди не запускали другие заболевания».

Куйвашев добавил, что главная цель всех ограничений — сохранение жизней. Также он провёл аналогию с Испанией, где «были введены ограничения, но люди посчитали их необязательными». Это повлекло более 250 тысяч случаев заражения, 25 тысяч смертей и «пока полное отсутствие перспектив возвращения к нормальной жизни».

«Вдумайтесь в эти цифры! Уверен, Вы не считаете, что несколько недель без ограничений стоят жизней десятков людей», — считает губернатор.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».