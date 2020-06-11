Куйвашев попросил не принуждать бюджетников участвовать в голосовании по Конституции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков в своём Instagram, попросил руководителей бюджетных организаций не принуждать своих сотрудников участвовать в голосовании по Конституции под угрозой лишения премиальных выплат.

«Считаю очень важным, чтобы каждый житель региона обозначил свою гражданскую позицию по поправкам. И мотивацией должна быть, конечно, не угроза лишения премии — здесь я обращаю внимание всех работодателей на соблюдение действующего законодательства», — написал Куйвашев, отвечая на вопрос жительницы региона по имени Анна.

Девушка рассказала, что работает в бюджетной организации здравоохранения в Екатеринбурге, идти на голосование её и других работников обязывает руководство, заявляя, что все сотрудники «обязаны идти на голосование по поправкам в Конституцию и взять ещё двоих человек с собой. Если кто-то не придёт, от Минздрава всем будет ай-ай-ай и лишение премий». Анна также пояснила, что она боится идти на голосование из-за риска заразиться коронавирусом.

«Я не хочу подставлять себя и своих близких, но давление со стороны работодателя очень сильное. Получается, никуда нельзя ходить, а на голосование — нужно», — написала девушка.

Куйвашев уверил её, что во время опроса по поправкам к Конституции риски заразиться будут «минимизированы»: при входе на участки всем будут измерять температуру, а также выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки, в помещениях будут проводить дезинфекцию. Также губернатор напомнил, что жители региона могут проголосовать на дому бесконтактным способом.