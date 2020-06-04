Куйвашев пообещал снять ограничения по продаже алкоголя при благоприятной эпидемиологической ситуации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков в своём Instagram, заявил, что ограничения на продажу алкоголя в регионе будут сняты как только позволит эпидемиологическая ситуация. Он также отметил, что ему поступает «немало просьб сохранить этот режим в постэпидемический период».

«Когда вводили эти ограничения, руководствовались желанием сократить количество социальных контактов в период самоизоляции. Кроме того, о чём неоднократно уже говорил, было много жалоб от жильцов квартир, чьи окна соседствуют с алкогольными магазинами. Понятно, что некоторые наши люди без того, чтобы принять “свои законные” 100, 200, 300 и т. д. граммов, обойтись не могут. Но это уже немного другая история, сейчас не об этом. Ограничения по времени продажи мы, думаю, рано или поздно снимем. Как только позволит эпидситуация», — отметил губернатор.

При этом, по мнению Куйвашева, очереди в магазинах, которые образуются незадолго до окончания времени продажи алкоголя, не являются проблемой. Он считает, что число покупателей в определённые часы растёт, поскольку «кто-то заходит в магазин после работы за продуктами».

«А за счёт исполнения требований о социальном дистанцировании кажется, что у магазинов толпы», — написал глава региона.

Также губернатор опубликовал данные МинАПК, согласно которым жители региона не стали пить больше спиртных напитков в связи с пандемией.

«В целом такой тенденции нет — у нас, по данным МинАПК, уровень продаж с момента введения ограничений и по сегодняшний день сохранился на уровне 2019 года. Показатели по продажам чуть меньше — на 0,17%, — чем за аналогичный период прошлого года», — резюмировал Евгений Куйвашев.

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