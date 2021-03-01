Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения в регионе, увеличив лимит для посетителей мероприятий.

С 2 марта в Свердловской области будет увеличен лимит посетителей — с 50% до 75% от вместимости площадки. Послабления коснутся культурно-массовых мероприятий, спектаклей и концертов на открытом воздухе. В таком же соотношении будет увеличен лимит посетителей в закрытых помещениях — например, в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях.

Вместе с тем губернатор продлил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, до 15 марта, сообщает департамент информационной политики.