Куйвашев обязал носить маски привившихся от коронавируса жителей Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что жители Свердловской области, которые поставили прививку от коронавируса, по-прежнему должны носить маски в общественных местах. Об этом глава региона заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24».

По словам Куйвашева, свердловчане, привившиеся от COVID-19, могут быть носителями инфекции. Также губернатор не поддержал идею выдавать бейджи привитым от коронавируса, как это сделали на Сахалине.

«Ношение масок — это не только твоя безопасность, но и безопасность окружающих. Безусловно, я с такой инициативой бы не выступил. Самым правильным и честным будет разъяснять истинное положение вещей, что мы и делаем. Люди, которые привились, тоже могут быть носителями и передать этот вирус непривитым людям с возможностью дальнейшего заболевания. Здесь просто нужно объяснять людям. Ведь осталось-то немного. Мы получаем вакцину. И мы обязательно людей убедим привиться, если нет противопоказаний. И, я уверен, это будет самым лучшим способом защиты», — сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, на сегодня в регион поступило 15 тысяч доз вакцины от коронавируса, уже более 12 тысяч человек привиты.