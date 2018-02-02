Кушвинского экс-депутата Камбаратова приговорили к трём годам колонии

Бывший депутат думы Кушвинской городской думы Александр Камбаратов признан виновным в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Парламентария приговорили к трём годам исправительной колонии и штрафу в 200 тысяч рублей, приговор горсуда в законную силу не вступил.

Во время процесса обвинению удалось доказать, что Камбаратов, являясь депутатом, предложил бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления, обвиняемому в мошенничестве, за 1,5 миллиона рублей помочь избежать строгой меры наказания.

«Он сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что через знакомого судью может способствовать назначению наказания, не связанного с лишением свободы, за что бывший конкурсный управляющий должен передать ему денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей. При этом обвиняемый осознавал, что реальная возможность способствовать назначению мягкого наказания конкурсному управляющему у него отсутствует, намерений в передаче денежных средств он не имел», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Деньгами Камбаратов распорядиться не успел: в момент передачи денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.