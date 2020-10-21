​​​​​​​Курсанты рассказали о вспышке коронавируса в центре подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле

В центре профессиональной подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле госпитализировали порядка 100 курсантов с признаками коронавируса. Однако, тесты на COVID-19 у них не берут, пишет URA.RU.

Как рассказал изданию источник в центре профподготовки, заболевших направляют в госпиталь, а уже там им оформляют больничный и отправляют домой.

«Болеет очень много народу, и всем говорят, что у нас ОРВИ. У кого легкая форма — болеют прямо там, в ЦПП. Кто с температурой — отправляют в госпиталь в Нижнем Тагиле, после чего — домой. В каждой группе — по 2-3 госпитализированных. Тесты на COVID не берут. В группе курсант как-то смог сдать тест, у него COVID подтвердился — всю группу ночью вывезли», — рассказал курсант.

Однако в самом учреждении отметили, что заболело всего несколько человек, а остальных слушателей отравили на самоизоляцию. Кроме того, по словам собеседника агентства, в настоящее время академия намерена продолжить учебный процесс в дистанционной форме.