Курс доллара опустился до 80 рублей

24 февраля стоимость доллара снизилась до 80,4 рубля. Немногим ранее Мосбиржа приостановила торги, поскольку котировки рубля снизились настолько, что упёрлись в установленные биржей границы, сообщает «Известия».

Сегодня утром курс доллара США подскочил до 89,6 рубля и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Евро торговался по 101,07 рубля. Когда курс доллара опустился до 84,07 рубля, а евро — до 95,24 рубля, торги возобновили.

На момент публикации стоимость доллара по курсу ЦБ РФ — 80,41 рубля, евро — 90,88 рубля.

Отметим, что рынок начал снижаться после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Такое решение президент РФ принял после обращения к нему глав Донецкой и Луганской Народных Республик с просьбой помочь в отражении агрессии Киева.