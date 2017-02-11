Курс доллара на Московской бирже упал ниже 57 рублей

Курс доллара в начале торгов Московской биржи 15 февраля обновил минимум с июля 2015 года, пишет Republic. За первые минуты сессии валюта США подешевела на 21 копейку, до 56,9 рубля. Биржевой курс евро к тому же времени опустился на 21 копейку, до 60,2 рубля, очередного минимума с июня 2015 года.

Последние несколько дней российская валюта укрепляется благодаря растущим ценам на нефть, а доллар и евро обновляют минимумы за 1,5 года. Котировки Brent вечером 14 февраля поднялись до $56,4 за баррель, а утром 15 февраля несколько снизились – до $55,7 за баррель.

Официальные курсы основных мировых валют на 15 февраля установлены на уровне 57,74 рубля за доллар и 61,29 рубля за евро. При этом с начала февраля валюта США подешевела в общей сложности на 2,35 рубля, а евро – на три рубля.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: abnews.ru