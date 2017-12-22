Курс биткоина опустился ниже 14 тысяч долларов

Курс биткоина на бирже в ночь на 22 декабря опустился ниже 14 тысяч долларов, сообщает агрегатор CoinDesk. Минимальная стоимость криптовалюты на бирже составила 13128 долларов за биткоин.

За неделю курс биткоина потерял в цене около шести тысяч долларов. В воскресенье, 17 декабря, курс биткоина на бирже составлял 19694 доллара.

В последний раз курс биткоина на бирже резко терял в цене в конце ноября. Тогда курс криптовалюты превысил 11 тысяч долларов и упал до пяти тысяч долларов за неделю, однако после этого возобновил рост.

Bloomberg отмечает, что резкое снижение курса биткоина на бирже может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний, которые ранее привели к росту биткоина выше 20 тысяч долларов. Биржевой курс криптовалюты начал падение 20 декабря, обвалившись сразу на 15% — до 16 тысяч долларов. Накануне, 21 декабря, и 22 декабря курс биткоина на бирже продолжил падение.

На прошлой неделе на двух американских биржах запустилась торговля фьючерсами на биткоин. При этом Комиссия США по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами выпустила предупреждение о том, что приобретение фьючерсов на биткоин, как и любых других фьючерсов, — это «сделка высокого риска».