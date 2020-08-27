Курганский СК отчитался о 100-процентной раскрываемости изнасилований и убийств

Следственный комитет по Курганской области выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что в первом полугодии 2020 года в регионе было раскрыто 100% изнасилований и убийств. При этом точное количество преступлений такого характера ведомство не называет.

По словам главы СК, следователи завершили производство почти 600 уголовных дел — это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2020 года в регионе на 22% сократилось число убийств, а число случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом уменьшилось почти на 50%.

Как пишет «Дождь», ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за первые пять месяцев 2020 года в России было раскрыто 97,5% убийств, 98,4% причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и 97,8% изнасилований. При этом, согласно статистике, в США в 2018 году было раскрыто 63,2% убийств, 42,5% краж и 33,4% изнасилований.