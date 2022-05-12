Курганский бизнесмен спасёт птицефабрику «Рефтинская» от банкротства 

«Уральская агропромышленная группа» Андрея Петрова выкупит 49% акций убыточной птицефабрики «Рефтинская» у Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области до 1 июля. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Для реализации сделки была проведена допэмиссия (выпуск дополнительных акций к изначальному количеству) птицефабрики на общую сумму 1,6 млрд рублей. Как сообщили издательству в министерстве, большую часть средств инвестор уже перечислил.

Андрею Петрову также принадлежит Курганский мясокомбинат (ранее предприятием руководил нынешний директор птицефабрики «Рефтинская» Александр Засыпкин), хлебокомбинат № 1, Курганский свиноводческий комплекс, ООО «Зауральские баранки». Александр Засыпкин в разговоре с «Ъ-Урал» не опроверг информацию о том, что акции птицефабрики выкупает «Уральская агропромышленная группа», но от комментариев отказался.

В преддверии сделки птицефабрике был продан 51% акций Свердловского комбината хлебопродуктов (СКХП) за 250 млн рублей. Теперь СКХП опасается ухудшения своего финансового положения из-за убыточного акционера в лице птицефабрики. В то же время, как сообщили на предприятии, «Рефтинская» накопила долг в их пользу в размере 160 млн рублей.

Напомним, «Рефтинская» является крупнейшей государственной птицефабрикой на Среднем Урале. О серьёзных проблемах на предприятии стало известно летом 2021 года. В ноябре 2021-го правительство Свердловской области планировало выделить птицефабрике 210 млн рублей, чтобы спасти её от банкротства. Ранее собственники пытались продать птицефабрику за 2,5 млрд рублей, но на тендер никто не заявился.