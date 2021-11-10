​​​​​​​Власти Свердловской области спасут от банкротства птицефабрику «Рефтинская»

Правительство Свердловской области выделит птицефабрике «Рефтинская» 210 млн рублей. Субсидия должна спасти предприятие от банкротства, говорится в проекте поправок в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госимущества, сообщает Znak.com.
Ранее собственники пытались продать птицефабрику за 2,5 млрд рублей, но на тендер никто не заявился.
«Торги не состоялись по причине отсутствия заявок, в этой связи принято решение о предоставлении субсидии для финансового оздоровления предприятия», — рассказали в Министерстве госимущества Свердловской области.
Птицефабрика «Рефтинская» существует с 1943 года. В 2011 году она была преобразована в акционерное общество. Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы, производит мясо и мясопродукты, а также выращивает зерновые, кормовые и иные сельскохозяйственные культуры.
- В феврале 2021 года массовые сокращения прошли на ещё одном уральском предприятиии, птицефабрике «Среднеуральская». Чтобы сохранить производство, правительство области неоднократно предлагало руководству поддержку, в том числе финансовую. Однако руководство предприятия предложения не приняло, фабрику закрыли.