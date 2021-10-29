Кураторы проекта «Чистый воздух» оценили ситуацию с выбросами в Нижнем Тагиле

Сегодня, 29 октября, в администрации Нижнего Тагила прошло закрытое совещание по реализации в городе нацпроекта «Чистый воздух». Встречу провёл исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Накануне участники выездного мониторинга посетили крупные промышленные предприятия: АО «НПК «Уралвагонзавод» и ЕВРАЗ НТМК, а также познакомились с работой автоматической станции контроля региональной сети наблюдения состояния атмосферного воздуха. Делегация также осмотрела строительную площадку моста через Тагильский пруд, который призван разгрузить центр города от чрезмерного автомобильного трафика.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков подчеркнул, что несмотря на определённые успехи, впереди у города ещё много работы.

«В Нижнем Тагиле мы работали два дня, подводили промежуточные итоги проекта “Чистый воздух”. Половина пути уже пройдена. Изначально были сформированы планы предприятий по снижению выбросов. И сегодня мы как раз уделили этому внимание, тем эффектам, которые были достигнуты. Наметили дополнительные планы с рядом предприятий, что они проведут до 2024 года дополнительные мероприятия по снижению выбросов тех веществ, которые вызывают наибольшую обеспокоенность у граждан. Это дурнопахнущие вещества и те, что видны в воздухе. Также есть договорённость, что ряд мероприятий будет завершён не в 2024 году, как это планировалось, а на два года раньше. То есть уже в следующем году от реализации проекта будет дополнительный эффект», – заявил Максим Корольков.

Одно из главных направлений работы проекта «Чистый воздух» — снижение выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий за счёт внедрения новых технологических решений и современных очистных сооружений.

«Мы посетили предприятия, чтобы оценить существующее положение дел и обязательства, которые будут выполняться предприятиями. Бизнес берёт на себя повышенную ответственность по очистке атмосферного воздуха. До конца года дополнительные мероприятия будут сформулированы, включены в актуализированный план и утверждены на федеральном уровне. Считаем, что по итогу их выполнения задачи, поставленные президентом России, будут выполнены», — заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов.

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов заявил, что с 2019 года в городе проводятся мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.