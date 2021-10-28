​​​​​​​ЕВРАЗ НТМК представил руководству федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды РФ мероприятия по улучшению экологии

Сегодня, 28 октября, промышленные площадки ЕВРАЗ НТМК посетил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков. Куратор по экологии от Минприроды РФ осмотрел объекты, модернизацию которых комбинат провёл в рамках нацпроекта. Делегации показали установку сухого тушения кокса, рассказали про аспирационную установку в конвертерном цехе и провели по новой домне № 7.

На реализацию этих экологических проектов ЕВРАЗ НТМК потратил 3,2 млрд рублей, что составляет 94% от общего объёма затрат комбината по программе. Достигнутый эффект на 13,7% превысил запланированный показатель по снижению выбросов.

Сейчас на комбинате продолжается реализация пятого проекта в рамках «Чистого воздуха».