​​​​​​​ЕВРАЗ НТМК представил руководству федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды РФ мероприятия по улучшению экологии

Сегодня, 28 октября, промышленные площадки ЕВРАЗ НТМК посетил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков. Куратор по экологии от Минприроды РФ осмотрел объекты, модернизацию которых комбинат провёл в рамках нацпроекта. Делегации показали установку сухого тушения кокса, рассказали про аспирационную установку в конвертерном цехе и провели по новой домне № 7.
На реализацию этих экологических проектов ЕВРАЗ НТМК потратил 3,2 млрд рублей, что составляет 94% от общего объёма затрат комбината по программе. Достигнутый эффект на 13,7% превысил запланированный показатель по снижению выбросов.
Сейчас на комбинате продолжается реализация пятого проекта в рамках «Чистого воздуха».
«По снижению количества выбросов мы все мероприятия выполнили, сейчас уделяем больше внимания проблеме коксохимического производства, хотим убрать ароматику коксохима. Реализуем проект по переводу коксового газа в теплообменник закрытого типа, что позволит отказаться от старой технологии открытого охлаждения коксового газа и снизить выбросы на 175 тонн. Также в рамках этого проекта мы модернизируем некоторые технологии коксохимического производства. Например, мы планируем перенести биохимустановку, которая у нас находится рядом с границей комбината, вглубь территории и сделать новую, современную, закрытую, чтобы ароматика не чувствовалась в городе», – рассказал журналистам директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗ Максим Епифанцев.