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28 Дек 2016 11:47 | Метки: Новости

Куйвашев рассказал Путину об экологических проблемах Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Госсовета по экологическому развитию России, которое в Кремле провёл президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что 2017-й объявлен годом экологии не случайно: решение проблем этого направления входит в число приоритетных вопросов стратегического развития государства.

«В нашей сегодняшней повестке – задачи поэтапного перехода России не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. Вопрос исключительно важный для повышения эффективности, прежде всего, всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших регионов – с другой», – отметил Владимир Путин.

В Свердловской области уже сформирована рабочая группа, которая займётся в 2017 году решением вопросов экологической безопасности и бережного отношения к окружающей среде, а также стимулированием перехода промышленных предприятий на экологически чистые и ресурсосберегающие технологии.

«Прежде всего, предстоит продолжить работу по созданию инфраструктуры промышленных объектов, отвечающей современным требованиям к сокращению вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, в регионе необходимо создание индустриальной базы переработки и утилизации отходов, а также создание межмуниципальных объектов размещения отходов. Также велика потребность в замене устаревшего общественного транспорта на более современный и экологичный», – отметили в департаменте информационной политики свердловского губернатора.

В 2016 году в регионе для решения проблем экологической безопасности был проведён капитальный ремонт четырёх гидроузлов: в Артинском, Шалинском, Пышминском городских округах и Байкаловском муниципальном районе. В 2017 году планируется привести в порядок ещё четыре гидроузла (Новоуткинский, Сылвинский, Шишинский и Штанговый), начать работы на ГТС в Кушвинском городском округе, а также приступить к решению вопроса питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.

В середине декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал план мероприятий по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в Нижнем Тагиле. Все предложенные тагильскими общественниками мероприятия планируется выполнить до 2021 года. Объёмы финансирования программы полностью не определены, они будут устанавливаться по результатам проектирования и торгов. Согласно документу, в первую очередь ООО «Водоканал-НТ» должен будет произвести очистку шламонакопителя станции водоподготовки на Черноисточинском пруду.

Также сегодня в регионе действуют 27 соглашений между правительством и предприятиями по реализации мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. В 2017 году наиболее крупные экологические мероприятия запланированы компаниями «ЕВРАЗ НТМК», «УралАсбест» и «Трубной металлургической компанией». Четырёхсторонние соглашения о сотрудничестве с этими предприятиями, а также с Минприроды РФ, Росприроднадзором подписал губернатор в 2016 году. 

Агентство новостей «Между строк»

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