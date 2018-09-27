Кудрин: За чертой бедности в России живут 13,2 млн человек

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на заседании Госдумы заявил, что в России 13,2 млн человек живут за чертой бедности, пишет «Интерфакс».

«Уровень бедности сохраняется высоким — 19,3 млн человек, в том числе 13,2 млн имеют доход ниже прожиточного минимума», — привёл данные Кудрин.

По его словам, за последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%. Так, в 2017 году, несмотря на экономический рост, падение доходов составило 1,7% ВВП, заметил Кудрин. Между тем в этом году за восемь месяцев доходы населения выросли на 2,6%.

«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров», — сказал Кудрин.

Также, по его словам, «в прошлом году произошёл положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста».