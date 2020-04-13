Кудрин прогнозирует троекратный рост безработицы в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предположил троекратный рост числа безработных в России, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению главы Счётной палаты, в 2020 году этот показатель увеличится с 2,5 млн до 8 млн человек.

Ранее Кудрин заявил, что на время кризиса в России нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице. Финансовая система страны выдержит такую нагрузку даже с учётом озвученных ранее президентом Владимиром Путиным мер, считает Кудрин.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».