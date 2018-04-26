Кудрин предупредил о последствиях введения наказания за соблюдение санкций против РФ

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в интервью «Интерфаксу» назвал спорным внесённый в Госдуму законопроект о контрсанкциях в отношении США, а обсуждаемый в парламенте документ об ответственности для компаний, соблюдающих антироссийские санкции, — поспешным и чреватым очень тяжёлыми последствиями.

«Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжёлыми последствиями. Рынок есть рынок. Если определённые американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным», — сказал Кудрин.

Говоря о другом документе — законопроекте о контрсанкциях, который уже внесён в нижнюю палату парламента, — Кудрин отметил, что «в том виде, в каком он представлен, он, конечно, очень спорный».

По словам экс-министра, «он касается юридических лиц, в которых американская доля превышает 25%».

«Должен сказать, на нашем рынке масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых она больше 30%. Но это российские компании. Разработчики документа, видимо, сильно поспешили», — предположил Кудрин.

Он отметил, что ещё одна проблема кроется в «завозе комплектующих».

«Мы очень сильно зависим от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. Ограничивая себя в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвём работу российских компаний», — предупредил Кудрин.

Глава ЦСР напомнил также, что и «финансовый сектор сегодня высокотехнологичен».