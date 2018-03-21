Кудрин назвал сроки проведения «непопулярных» реформ

Следующая избирательная кампания в России начнётся не позже лета 2020 года, таким образом, у будущего правительства есть только два года на реформы и приступать к ним нужно немедленно, рассказал «Коммерсанту» бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать всё то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — "эти меры непопулярны"», — предупредил Кудрин.

Он считает необходимыми изменение системы госуправления, структурные реформы в экономике и расширение конкурентности в политике. Реформу модели госуправления он назвал первоочередной задачей, так как без этого «никакие "прорывы" невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы», в том числе рост экономики выше среднемировых темпов.

В экономике он призвал увеличить финансирование образования, медицины и развития инфраструктуры, при этом не просто перераспределить расходы бюджета, а провести значительные структурные изменения в этих сферах, «иначе новой модели роста не возникнет».

«Пример — перестройка образовательной сферы. Тут речь не только об увеличении бюджетов, но и о коренном изменении отношения к образованию. Вся страна должна стать учебным классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны», — считает экс-министр.

Также Кудрин рекомендовал «расширить пространство общественной и частной инициативы» и перестроить систему технологического развития страны таким образом, чтобы экономика из преимущественно сырьевой преобразовалась в цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную. Регионам и городам нужно помочь запустить собственные механизмы роста, считает он.

Ранее, в мае 2017 года, Кудрин представил Путину экономическую программу развития России, разработанную в ЦСР. В частности, эксперты предложили не увеличивать налоги в течение шести лет и повысить пенсионный возраст.