Общество

«Кто-то зачем-то украл дизайн старого сайта». В интернете появился фейковый «Русский репортёр»

27.01.2021 15:06

В интернете появился клон известного журнала «Русский репортёр», который в марте 2020 года заявил о своём закрытии. Его создал житель Украины Тарас Чорноиван.

«Русский репортёр 2.0» — так называется сайт-двойник, который появился в интернете в апреле 2020 года. В основном там публикуются слухи о высокопоставленных чиновниках и политиках, а также «эксклюзивные разоблачения».

«“Русский репортёр” объединил независимых журналистов, ведущих информационную войну против коррупции в России. Мы сотрудничаем с инсайдерами во всех ветвях власти и опытными специалистами по поиску информации в различных базах данных. У нас работают аналитики, раскрывающие схемы и разматывающие клубки финансовых преступлений. Мы собираем компромат на всех высокопоставленных персон, используя как открытые, так и эксклюзивные источники», — написано на сайте «Русрепа 2.0».

Однако бывший главный редактор настоящего «Русского репортёра» Виталий Лейбин рассказал АН «Между строк», что не причастен к появлению новой версии журнала, добавив, что впервые видит этот ресурс.

«Ни я, ни кто-либо ещё из команды “РР” к этому сайту отношения не имеет. Домен похож, но не совпадает со старым адресом “РР”. Кто-то зачем-то украл дизайн старого сайта “РР”, и поскольку в этом деле очевиден плагиат, то ничего хорошего про этот сайт сказать нельзя. Искренние и творческие люди придумали бы что-то своё», — отметил Лейбин.

Судя по открытым источникам, владельцем домена rusrep.com является Тарас Чорноиван, который известен вымогательством за опровержение компрометирующих статей на своих же сайтах. Будучи главным редактором портала «Тарасова правда», в 2013 году Чорноиван был задержан за вымогательство 400 тысяч гривен у ректора одного из вузов Винницы. По данным издания «Обозреватель», тогда потерпевший успел перечислить на несколько счетов на имя физического лица-предпринимателя 100 тысяч гривен за якобы предоставленные рекламные услуги. Около года назад в интернете появилась информация о ещё одной «мутной» операции Чорноивана. Тогда жертвой стала многодетная семья из Киева, которая решила купить сайт в интернете. Они наткнулись на объявление о продаже сайта chernigiv.top и написали по указанным для продажи адресам электронной почты gipoteza.pr@gmail.com и finance.media.pr@gmail.com. Тогда Тарас Чорноиван представился владельцем сайта и озвучил цену в 60 тысяч гривен. Продажа осуществлялась через сайт-посредник Rnbee, однако после оплаты семья так и не получила доступа к ресурсу, а сам Тарас на связь больше не выходил.

То, что сайт «Руского репортёра 2.0» принадлежит Чорноивану, подтверждает и прикреплённая к нему почта, которую не раз пользователи интернета заносили в чёрный список.

Примечательно, что на rusrep.com нет данных о регистрации СМИ, что нарушает федеральный закон, согласно которому на сайте редакции должен быть указан номер свидетельства о регистрации СМИ.

Ранее о подобной проблеме рассказывала «Новая газета». Неизвестные также создали клон издания в интернете, а домен, по адресу которого расположен фейковый сайт, был зарегистрирован последним владельцем в январе 2020 года.

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