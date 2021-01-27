«Кто-то зачем-то украл дизайн старого сайта». В интернете появился фейковый «Русский репортёр»

В интернете появился клон известного журнала «Русский репортёр», который в марте 2020 года заявил о своём закрытии. Его создал житель Украины Тарас Чорноиван.

«Русский репортёр 2.0» — так называется сайт-двойник, который появился в интернете в апреле 2020 года. В основном там публикуются слухи о высокопоставленных чиновниках и политиках, а также «эксклюзивные разоблачения».

«“Русский репортёр” объединил независимых журналистов, ведущих информационную войну против коррупции в России. Мы сотрудничаем с инсайдерами во всех ветвях власти и опытными специалистами по поиску информации в различных базах данных. У нас работают аналитики, раскрывающие схемы и разматывающие клубки финансовых преступлений. Мы собираем компромат на всех высокопоставленных персон, используя как открытые, так и эксклюзивные источники», — написано на сайте «Русрепа 2.0».

Однако бывший главный редактор настоящего «Русского репортёра» Виталий Лейбин рассказал АН «Между строк», что не причастен к появлению новой версии журнала, добавив, что впервые видит этот ресурс.

«Ни я, ни кто-либо ещё из команды “РР” к этому сайту отношения не имеет. Домен похож, но не совпадает со старым адресом “РР”. Кто-то зачем-то украл дизайн старого сайта “РР”, и поскольку в этом деле очевиден плагиат, то ничего хорошего про этот сайт сказать нельзя. Искренние и творческие люди придумали бы что-то своё», — отметил Лейбин.

Оригинал Фейк

Судя по открытым источникам, владельцем домена rusrep.com является Тарас Чорноиван, который известен вымогательством за опровержение компрометирующих статей на своих же сайтах. Будучи главным редактором портала «Тарасова правда», в 2013 году Чорноиван был задержан за вымогательство 400 тысяч гривен у ректора одного из вузов Винницы. По данным издания «Обозреватель», тогда потерпевший успел перечислить на несколько счетов на имя физического лица-предпринимателя 100 тысяч гривен за якобы предоставленные рекламные услуги. Около года назад в интернете появилась информация о ещё одной «мутной» операции Чорноивана. Тогда жертвой стала многодетная семья из Киева, которая решила купить сайт в интернете. Они наткнулись на объявление о продаже сайта chernigiv.top и написали по указанным для продажи адресам электронной почты gipoteza.pr@gmail.com и finance.media.pr@gmail.com. Тогда Тарас Чорноиван представился владельцем сайта и озвучил цену в 60 тысяч гривен. Продажа осуществлялась через сайт-посредник Rnbee, однако после оплаты семья так и не получила доступа к ресурсу, а сам Тарас на связь больше не выходил.

То, что сайт «Руского репортёра 2.0» принадлежит Чорноивану, подтверждает и прикреплённая к нему почта, которую не раз пользователи интернета заносили в чёрный список.

Примечательно, что на rusrep.com нет данных о регистрации СМИ, что нарушает федеральный закон, согласно которому на сайте редакции должен быть указан номер свидетельства о регистрации СМИ.

Ранее о подобной проблеме рассказывала «Новая газета». Неизвестные также создали клон издания в интернете, а домен, по адресу которого расположен фейковый сайт, был зарегистрирован последним владельцем в январе 2020 года.