«Кто ещё собирается съездить туда, добро пожаловать!» У прибывших из Турции, Испании и Таджикистана тагильчан обнаружили коронавирус

У более 10% тагильчан, побывавших в Турции и других странах после открытия границ, за последнее время выявили новую коронавирусную инфекцию. Всего за рубежом побывали, когда сняли ограничения, более 4000 жителей Нижнего Тагила. После прилёта в Россию все люди находились под пристальным наблюдением Роспотребнадзора, рассказал на думской комиссии по соцполитике главный санитарный врач города Юрий Бармин. Заседание комиссии проходило сегодня, 20 ноября.

«Из числа прибывших из-за границы и обследованных лиц у 46 (более 10%) выявили ковид. 94% заболевших прибыли из Турции. Поэтому, если кто ещё собирается съездить туда, добро пожаловать! Со вчерашнего дня, правда, там комендантский час открылся. Остальные заболевшие прибыли из Испании и Таджикинстана», — отметил Юрий Бармин.

199 вернувшихся в Россию тагильчан не проверились на COVID-19. В отношении каждого из них были составлены протоколы об административном правонарушении. Их направили для рассмотрения в суды. Четыре дела уже рассмотрели, нарушителям придётся выложить по решению судов по 7500 рублей.