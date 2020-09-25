Ксения Собчак отказалась от покупки крабовых компаний

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Елена Соглаева расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» — крупнейших компаний по добыче крабов на Дальнем Востоке, со ссылкой на источники, близкие к участникам сделки, пишут «Ведомости».

Собчак, муж Соглаевой Игорь и владелец «Монерона» Дмитрий Пашов подтвердили эту информацию. Соглаев объяснил, что сделка затянулась, так как налоговая не смогла её зарегистрировать из-за ареста имущества компаний. О трудностях с регистрацией также рассказала Собчак. В свою очередь Пашов заявил, что сейчас его главная задача — защитить бизнес от «неправомерных действий следственных органов».

Ранее Собчак сказала в интервью YouTube-каналу «Редакция», что сделка «не сложилась» и она «ни копейки не заработала» на крабовом бизнесе.

О покупке Собчак крабовых компаний стало известно в марте: телеведущая должна была получить 40% бизнеса, а Соглаева — 10%. Спустя две недели после заключения сделки суд арестовал доли «Монерона» по ходатайству Следственного комитета. В ведомстве считают фактическим бенефициаром компаний бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королём», — он находится в розыске по подозрению в организации убийства. В июле апелляционная инстанция сняла арест с крабовых компаний, однако позже суд снова арестовал бизнес из-за возбуждения нового уголовного дела.

В связи с конфликтом сенатор и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова обращалась в Верховный суд с просьбой изучить дело против крабовых компаний. В Совете Федерации посчитали, что в просьбе Нарусовой нет конфликта интересов.