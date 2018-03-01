Крымскотатарскому активисту дали два года условно за комментарий «Крым — это Украина»

Феодосийский городской суд Крыма приговорил к двум годам условно крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова, со ссылкой на адвоката международной правозащитной организации «Агора» Алексея Ладина пишет «Дождь». Кадырову также назначили двухлетний испытательный срок и запретили на два года заниматься публичной деятельностью.

Сулеймана Кадырова обвиняли в призывах к сепаратизму за репост видео с комментарием «Крым — это Украина». По версии следствия, Кадыров на своей странице в Facebook сделал репост видео пользователя Демьяна Демьянченко, сопроводив его личным комментарием: «Сулейман Кадыров согласен! Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!»

Как ранее сообщала «Медиазона», 5 октября 2016 года сотрудники ФСБ провели в доме Сулеймана Кадырова обыск, а через неделю во время допроса следователь объявил ему о возбуждении уголовного дела. Видео и комментарий были направлены на лингвистическую экспертизу.

Своей вины Кадыров не признал и заявил, что никогда не делал такой записи на своей странице.

«Я занимался защитой прав моего народа в Феодосийском районе, принимал участие в траурных митингах, активно информировал СМИ о проходящих судебных заседаниях», — рассказывал он.

В октябре 2017 года кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Позже она сказала, что её нельзя судить за это высказывание.