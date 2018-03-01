Крымскотатарскому активисту дали два года условно за комментарий «Крым — это Украина»

Феодосийский городской суд Крыма приговорил к двум годам условно крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова, со ссылкой на адвоката международной правозащитной организации «Агора» Алексея Ладина пишет «Дождь». Кадырову также назначили двухлетний испытательный срок и запретили на два года заниматься публичной деятельностью.
Сулеймана Кадырова обвиняли в призывах к сепаратизму за репост видео с комментарием «Крым — это Украина». По версии следствия, Кадыров на своей странице в Facebook сделал репост видео пользователя Демьяна Демьянченко, сопроводив его личным комментарием: «Сулейман Кадыров согласен! Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!»
Как ранее сообщала «Медиазона», 5 октября 2016 года сотрудники ФСБ провели в доме Сулеймана Кадырова обыск, а через неделю во время допроса следователь объявил ему о возбуждении уголовного дела. Видео и комментарий были направлены на лингвистическую экспертизу.
Своей вины Кадыров не признал и заявил, что никогда не делал такой записи на своей странице.
«Я занимался защитой прав моего народа в Феодосийском районе, принимал участие в траурных митингах, активно информировал СМИ о проходящих судебных заседаниях», — рассказывал он.
В октябре 2017 года кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Позже она сказала, что её нельзя судить за это высказывание.
«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже», — отмечала Собчак.