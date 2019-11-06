Крупные российские компании согласились на ограничение доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ, в которую входят представители крупных российских компаний, согласилась с установкой порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина спикеру Госдумы Вячеславу Володину пишет «Коммерсантъ».

При этом в письме подчёркивается, что ограничение должно касаться именно корпоративного контроля, а не объёма «экономического участия» иностранцев в бизнесе. Эта позиция была одобрена большинством голосов комиссии 30 октября, подтвердил её ответственный секретарь Вячеслав Судьин.

Законопроект о значимых информационных ресурсах, который ограничивает иностранное владение в онлайн-сервисах с большой аудиторией 20 процентами, был внесён в Госдуму 26 июля. 20 октября его поддержало правительство с условием, что требования по ограничению иностранного участия будет установлено на уровне 50% минус одна акция в отношении голосующих долей.

Автор законопроекта депутат Антон Горелкин говорил, что речь в нём идёт в первую очередь о «Яндексе», которому в случае принятия закона придётся изменить структуру собственности: 100% российского ООО «Яндекс» принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., в которой почти половину контролирует основатель компании Аркадий Волож. У Воложа гражданство России и Мальты.