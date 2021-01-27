Крупнейшие предприятия Свердловской области проводят массовую вакцинацию своих сотрудников от COVID-19

На крупнейших предприятиях Свердловской области стартовала прививочная кампания от коронавирусной инфекции. На прошлой неделе первое в Нижнем Тагиле выездное вакцинирование провели медики ЦГБ № 4 на ЕВРАЗ НТМК. Вместе с рядовыми сотрудниками прививки «Спутник V» поставили директора и начальники подразделений комбината.

«На сегодняшний день мы сотрудничаем с тремя больницами Нижнего Тагила. Это 1-я больница, 4-я больница и Демидовская. Мы договорились с ними о том, что вакцинацию наших работников мы будем проводить не в самих больницах, а на территории наших здравпунктов, которые расположены на комбинате», — рассказал телеканалу «Телекон» директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Селькин.

Перед прививкой будет проводиться осмотр врача для получения специального допуска. Перед этим у сотрудников измерят температуру и давление, уровень кислорода в крови, а также проверят наличие медицинских противопоказаний. Вакцинацию работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК планируется проводить по мере поступления вакцины «Спутник V» в городские больницы. Сообщается, что в списках на вакцинацию уже более 2000 человек. И почти 10% сотрудников Дивизиона «Урал» выразили желание сделать прививку в здравпунктах своих предприятий.

Аналогичные меры для защиты своих сотрудников от новой коронавирусной инфекции применяются и в Уральской горно-металлургической компании. Через лицензированную организацию «УГМК-Здоровье» сегодня была получена первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

«Вакцинироваться будут работники, не имеющие медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия. Этому предшествуют сдача медицинских анализов на наличие иммуноглобулинов (антител) класса G и М к вирусу SARS-CoV-2. По результатам лабораторных исследований производится медицинский осмотр терапевтом, и врач принимает решение о вакцинации работника», — цитирует пресс-служба предприятия слова руководителя оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в УГМК Алексея Смирнова.

Считается, что после того, как работник в два этапа ставит прививку, в течение трёх недель у него формируются антитела. Как показывают результаты исследований, после этого риск заболевания практически сводится к нулю.

«За период с начала пандемии в компании от 7% до 20% работников уже переболели коронавирусной инфекцией. Нам очень важно сформировать массовый иммунитет в трудовых коллективах, чтобы все были уверены в том, что не заразятся сами и не заразят коллег, своих родных и близких. Мы хотим восстановить нормальный режим работы, чтобы исключить периоды вынужденной самоизоляции при контактах с заболевшими и дистанционные формы работы. На этой неделе мы начинаем вакцинацию работников организаций УГМК в Свердловской области. С учётом переболевших и имеющих антитела к COVID-19, уже вакцинированных и планируемых к вакцинации ожидаем выработку коллективного иммунитета не менее чем у 80% работников», — пояснил заместитель директора УГМК по персоналу Андрей Чувилкин.

Со следующей недели вакцинация начнётся на предприятиях УГМК и за пределами Свердловской области.