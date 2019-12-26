Крупнейшая в России соцсеть «ВКонтакте» направит выручку от новогоднего подарка с бурундуком Квипом тагильскому фонду «Живи, малыш»

Соцсеть «ВКонтакте» отдаст часть денег, вырученных от использования новогоднего подарка в виде бурундука Квипа, тагильскому фонду «Живи, малыш». Средства направят на лечение тяжелобольных детей, которым местная благотворительная организация помогает уже более 5 лет. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России.

В каталоге подарков во «ВКонтакте» бурундук Квип стоит первым. В этом году он стал героем стикерпака с жестовым языком. Персонаж многим полюбился: благодаря ему почти 2 млн человек узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха.

Чтобы помочь тяжелобольным детям и подарить им немного новогоднего чуда, нужно лишь отправить Квипа своим друзьям и близким. Цена символическая — 21 рубль. Купить подарок с Квипом можно до 15 января 2020 года.

«Мы гордимся тем, что крупнейшая социальная сеть в России “ВКонтакте” выбрала наш фонд для проведения своей уже ставшей традиционной благотворительной новогодней акции. Она проходит уже в третий раз. Сотни тысяч людей, которые купят подарки с Квипом, узнают о фонде “Живи, малыш” и помогут нашим подопечным. Для нас это новый уровень признания. А для самого фонда и его подопечных — настоящий новогодний подарок», — отметил создатель и руководитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.

Напомним, в этом году журналисты АН «Между строк» и фонда «Живи, малыш» запустили «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям, который поддержали уже более тысячи жителей города. Принцип участия в акции очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают средства гигиены для подопечных тагильского фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео или делают фото с результатами сбора и бросают вызов другим коллективам. В рамках проекта «Детский паллиатив» фонд ежемесячно тратит на обеспечение средствами гигиены 40 семей с детьми, страдающими ДЦП, более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь он может больше средств направлять на лечение юных тагильчан. Принять участие в акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте организации.