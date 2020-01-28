Крупнейшая в России соцсеть «ВКонтакте» и бурундук Квип собрали для тагильского фонда «Живи, малыш» 505 000 рублей

Соцсеть «ВКонтакте» собрала при помощи новогоднего подарка в виде бурундука Квипа для тагильского фонда «Живи, малыш» 505 тысяч рублей. Вырученные средства направят на нужды организации, в том числе на лечение детей с ДЦП, которым фонд помогает уже более 5 лет. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России.

Бурундук Квип в 2019 году стал героем стикерпака с жестовым языком. Персонаж многим полюбился: благодаря ему почти 2 млн человек узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха. В новогодние праздники любой желающий мог отправить Квипа своим друзьям и близким всего за 12 рублей и тем самым помочь тяжелобольным детям. Всего за время акции с помощью анимированных подарков удалось собрать более 1,5 млн рублей. По 505 тысяч рублей получили также благотворительная организация «Дети ждут» и фонд помощи бездомным животным «РЭЙ».

Напомним, весной 2019 года журналисты АН «Между строк» и фонд «Живи, малыш» запустили «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям, который поддержали уже более тысячи жителей города. Принцип участия в акции очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают средства гигиены для подопечных тагильского фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео или делают фото с результатами сбора и бросают вызов другим коллективам. В рамках проекта «Детский паллиатив» фонд ежемесячно тратит на обеспечение средствами гигиены 40 семей с детьми, страдающими ДЦП, более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь он может больше средств направлять на лечение юных тагильчан. Принять участие в акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте организации.